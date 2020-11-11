路透：字節跳動今年中國廣告營收有望破270億美元 縮小與阿里巴巴差距

《路透社》引述知情人士報導，TikTok 母企字節跳動 (ByteDance) 今年在中國的廣告業務營收，有望突破 270 億美元 (約人民幣 1800 億元)，縮小與中國第一大廣告商阿里巴巴的差距，鞏固其在中國廣告市場的亞軍地位。

《路透社》先前報導指出，字節跳動今年總體營收目標約為 300 億美元，顯示該公司總營收幾乎由中國廣告市場所貢獻。針對報導，字節跳動拒絕發表評論。

雖然字節跳動靠著海外版抖音 TikTok 迅速打入全球市場，實際上，TIkTok 對該公司整體營收貢獻相當小。一位消息人士稱，抖音為該公司貢獻近 60％的廣告營收，其次為今日頭條的 20％，西瓜視頻廣告營收占比則不到 3％。

位於上海的諮詢顧問公司勝三 (R3) 數據顯示，字節跳動去年上半年擊敗百度和騰訊，成為中國第二大數位廣告商，約佔中國數位廣告總支出比重的 23％(約 76 億美元)，阿里巴巴以 109 億美元營收、33% 市佔率位居首位。

不過，另一知情人士表示，今年字節跳動與阿里巴巴的差距已逐步縮減。

為了繼續拓展全球市場，字節跳動明年將擴大對電子商務、搜尋引擎和長視頻三大重點業務的投資規模，消息人士稱，該公司計劃明年投入人民幣 100 億元於西瓜視頻，盼將每日活躍用戶數提升至 1 億以上。

此外，2 位知情人士預計，今年抖音電商部門的 GMV 將達人民幣約 1500 億元。