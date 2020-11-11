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路透：字節跳動今年中國廣告營收有望破270億美元 縮小與阿里巴巴差距

路透：字節跳動今年中國廣告營收有望破270億美元 縮小與阿里巴巴差距 (圖：AFP)
路透：字節跳動今年中國廣告營收有望破270億美元 縮小與阿里巴巴差距 (圖：AFP)

《路透社》引述知情人士報導，TikTok 母企字節跳動 (ByteDance) 今年在中國的廣告業務營收，有望突破 270 億美元 (約人民幣 1800 億元)，縮小與中國第一大廣告商阿里巴巴的差距，鞏固其在中國廣告市場的亞軍地位。

《路透社》先前報導指出，字節跳動今年總體營收目標約為 300 億美元，顯示該公司總營收幾乎由中國廣告市場所貢獻。針對報導，字節跳動拒絕發表評論。

雖然字節跳動靠著海外版抖音 TikTok 迅速打入全球市場，實際上，TIkTok 對該公司整體營收貢獻相當小。一位消息人士稱，抖音為該公司貢獻近 60％的廣告營收，其次為今日頭條的 20％，西瓜視頻廣告營收占比則不到 3％。

位於上海的諮詢顧問公司勝三 (R3) 數據顯示，字節跳動去年上半年擊敗百度和騰訊，成為中國第二大數位廣告商，約佔中國數位廣告總支出比重的 23％(約 76 億美元)，阿里巴巴以 109 億美元營收、33% 市佔率位居首位。

不過，另一知情人士表示，今年字節跳動與阿里巴巴的差距已逐步縮減。

為了繼續拓展全球市場，字節跳動明年將擴大對電子商務、搜尋引擎和長視頻三大重點業務的投資規模，消息人士稱，該公司計劃明年投入人民幣 100 億元於西瓜視頻，盼將每日活躍用戶數提升至 1 億以上。

此外，2 位知情人士預計，今年抖音電商部門的 GMV 將達人民幣約 1500 億元。

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