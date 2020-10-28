「雙11」調查：中國消費者打算擴大支出 但減少購買美國產品

中國最重要的消費盛事「雙 11」即將到來，一項調查顯示，今年中國消費者更關注於購買國內品牌，較以往更遠離美國產品。

全球諮詢公司 AlixPartners 所做的調查顯示，66% 的中國消費者表示，他們在今年的購物節將選擇國內品牌，而不是外國品牌。

這次調查於 9 月 30 日到 10 月 6 日進行，有 2029 名中國成年消費者參與。其中 62% 的人顯示，會將「愛國主義」作為購買當地商品的原因，較 1 年前調查的 51% 上升 11 個百分點。

2019 年的光棍節銷售額超過 380 億美元，今年預計金額還將上升，部分原因在於疫情減低了之前的消費。調查稱，39% 的中國消費者計畫在「雙 11」花費更多，只有 15% 打算減低消費。

調查還顯示，57% 的中國消費者計畫在美國產品上花費更少的錢， 39% 的受訪者打算削減對歐洲品牌的支出。

AlixPartners 消費產品業務全球負責人 David Garfield 表示，從歷史上看，美國產品在品牌屬性的得分很高，不過中國消費者如今更認為他們可以從其他地方產品獲得好處，這超出了地緣政治討論或任何貿易的影響。

同時，由於國際旅行基本上停滯不前，富裕的中國消費者也準備購買當地的奢侈品。根據 AlixPartners 的調查，中國是奢侈品消費者的最大目的地，占 43%，其次是日本的 30%。美國沒有進入前 4 名。

這種轉變可能對美國品牌產生影響，包括奢侈品領域的美國品牌，它們愈來愈依賴中國的消費市場。