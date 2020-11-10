新冠疫苗點亮復甦前景 美國垃圾債殖利率創歷史新低

受到拜登贏得美國總統大選及新冠疫苗取得重大進展的提振，風險資產普遍飆漲，投資人湧向高風險債券，周一美國垃圾債券殖利率創下歷史新低。

周一彭博巴克萊美國公司高收益債券指數平均殖利率暴跌至 4.56％，跌破 2014 年 6 月的創下的歷史低點 4.83%，單日暴跌 45 個基點，是美國聯準會 4 月 9 日承諾購債範圍擴及公司債並包含垃圾債以來的最大跌幅。

美國垃圾債殖利率創下歷史新低。(來源：彭博)

交易商指出，周二在亞洲較長期的高收益美元債券平均價格上漲了 0.5 美分。彭博巴克萊（Bloomberg Barclays）美國公司高收益債券指數連續第七天上漲，創下兩個多月以來的最長漲期，投資級美元債券的利差下降 5-10 個基點，為五個月來最大跌幅。

新加坡銀行固定收益研究主管 Todd Schubert 表示，新冠疫苗大突破的消息提高了全球經濟復甦的可能性，對所有風險資產都是重大利多。

投資者正在尋求風險更高、收益更高的資產，拜登當選總統及由共和黨控制的參議院意味著刺激方案規模可能較預期小，而且至少在 2023 年前將依賴聯準會的超低利率貨幣政策。

資產管理公司 Guggenheim Investments 投資長 Scott Minerd 上周表示，儘管市場的高收益率已大幅反彈，但由民主黨包辦總統、參眾兩院席次多數的「藍色浪潮」未出現，意味著風險資產上漲仍有空間。

Minerd 說，對於共同基金或保險公司等以收益率為導向的投資者來說，可獲得可觀收益率的市場份額將愈來愈小。聯準會繼續向系統注入更多的流動性，公司債和公債的利差壓力會更大。