高盛：疫苗報喜+拜登大選獲勝 V型復甦反彈大於預期

高盛 (Goldman) 預期，隨著疫苗的進展以及拜登 (Joe Biden) 當選美國總統，全球經濟將呈現 V 型復甦，加上市場對新冠肺炎疫苗寄予厚望，反彈可能將會比預期的要大。

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech 昨日宣布，潛在疫苗在的 3 階段臨床實驗中的有效預防感染率超過 90%，週一全球股市飆升。拜登也在週一宣布贏得美國總統大選。這 2 件消息的發展都可能影響全球經濟成長的預測。

高盛預期，全球經濟的復甦，很可能將比市場原先預期更加「V 型」，隨著疫苗發展帶來好消息，反彈將比預期更大。

在高盛上週末發布的《2021 年全球經濟展望》中，分析人士強調，民主黨的財政政策議程可能會遇到阻礙，因為他們不太可能在參議院獲得多數席位。儘管如此，分析人士仍然預計，拜登可能在明年 1 月 20 日就職典禮前，在美國推出 1 兆美元的財政計劃。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，由於第二波新冠肺炎疫情席捲整個歐洲和美國，歐洲許多主要經濟體重啟部分封鎖措施，促使高盛下調對今年第四季和明年第一季的成長預期，但他也表示，當歐洲封鎖措施結束，並且疫苗問世後，當前的疲軟將被全球經濟強勁所取代。

高盛預估，2020 年全球 GDP(國內生產總值) 將萎縮 3.9%，隨後在 2021 年成長 6%，並在 2022 年成長 4.6%。

Hatzius 也表示，假設 FDA 在一月之前批准至少一種疫苗，並且如預期的那樣，不久後出現群體免疫，第二季的經濟成長將急劇回升。