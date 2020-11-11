〈美股盤前要聞〉疫苗樂觀延續 美股期貨上升

在輝瑞疫苗利多消息推動下，類股輪動啟動，市場持續憧憬新冠肺炎疫苗面世，週三 (11 日) 美股期貨上升。

1. 市場看好疫苗研發

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗臨床試驗傳出佳音後，美股大漲，但科技股卻面臨輪動而呈現疲軟，投資人轉向受疫情重創的產業，導致那斯達克綜合指數昨收跌 1.37%。不過，市場仍樂觀看待疫苗即將面市，週三道瓊期貨上漲 0.72%，標普 500 期貨漲跌 0.8%，斯達克 100 期貨上漲 1.00%。

輝瑞 (PFE-US) 與德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權，並有望在明年廣泛使用，為經濟和生活將回復正常帶來希望，促使美股大漲。

不過同時，投資人大量拋售了亞馬遜、Zoom 等疫情受惠的科技類股，轉向投入工業、能源和材料等受疫情重創的產業。市場持續押注著經濟將很快重新開放。

2. 蘋果 One More Thing 發表會

台北時間週三 (11 日) 蘋果第三場發表會凌晨登場，蘋果除了推出基於 ARM 架構設計、5 奈米製程的 M1 自家晶片，以及三款搭載該晶片的 Mac 新品，即 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。蘋果早盤股價上漲 1.06%。

One More Thing 發表會象徵英特爾晶片時代的終結，蘋果推出首款專為 Mac 設計的 M1 自研晶片。Apple M1 系統單晶片 (SoC) 滿載驚人的 160 億個電晶體，將 CPU、GPU、神經網路引擎、I/O 等眾多功能，整合在單一微小的晶片上。蘋果號稱，M1 自研晶片為全球每瓦效能最強、全球最快的核顯、而低功耗亦成另一大賣點。

蘋果還專為 M1 全面設計 macOS Big Sur，macOS Big Sur 將於 11 月 12 日登場，提供自睡眠立即喚醒功能，透過 Apple 的 Rosetta 2 技術，iPad 和 iPhone 應用程式可以在 Mac 電腦上輕鬆運行，這是蘋果有史以來的創舉，無疑擴大 Mac 設備的應用範圍。

3. 傳高通已獲准供貨華為

中國科技媒體《36 氪》引述知情人士報導，高通 (QCOM-US) 已獲得對中國通訊設備商華為供貨的許可證，成為繼 AMD、英特爾、台積電、Sony 和豪威科技後，又一重量級半導體企業得到華為的晶片供貨許可。高通早盤股價上漲 2.00%

華為輪值董事長郭平此前曾在公開演說中表示，高通一直是華為的重要合作夥伴，一旦獲得美方許可，華為將樂於使用高通晶片來生產手機。

目前取得華為供貨許可的國際大廠包含 AMD、英特爾、三星、台積電、Sony、豪威科技等。英媒《金融時報》此前報導稱，美國政府計劃放寬華為禁令，除了 5G 基建業務外，未來將允許更多晶片供應商恢復供貨華為，包含用於手機的 5G 晶片，為華為的手機業務帶來一線生機。

4. 歐盟指控亞馬遜違反反壟斷法

歐盟委員會指控亞馬遜 (AMZN-US) 破壞零售業競爭，濫用其在市場上的主導地位牟取利益，創造出不公平的競爭環境，表明此舉已違反歐洲反壟斷法，同時宣布對其電商物流業務啟動另一輪調查。

歐盟委員會聲明中指出，亞馬遜利用訂單數、營收以及訪客數量等第三方賣家資訊來進行業務決策，為自家產品創造出不公平的競爭優勢。

主管競爭事務的歐洲反壟斷專員 Margrethe Vestager 表示，這些資訊幫助亞馬遜集中銷售那些最受歡迎的產品，排擠平台上的其他商家，導致後者獲利能力受限。

此外，歐盟還將針對亞馬遜的電商業務展開另一項正式調查，研究亞馬遜的付費物流服務是否優待自家商品，限制消費者選擇空間，同時確認該公司以何種標準篩選「黃金購物車 (Buy Box)」店家。

5. 中國宣布介入電商平台間競爭 阿里巴巴下跌

天貓雙 11 等全球最大的購物狂潮掀起，但相關概念股卻意外崩跌，主因是中國政府有意起草線上平台反壟斷規定。國家市場監管總局近日起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南 (徵求意見稿)》以預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為。相關在美掛牌的雙 11 概念股全面走跌，阿里巴巴 (BABA-US) 在美股盤前下跌 2.38%。

摩根士丹利分析師指出，對大多數大型互聯網公司來說，中國新反壟斷法的實施都是負面的，特別是在電子商務和食品配送領域。不過，隨著近年來各領域市場主導地位的下降，競爭加劇，這可能會達到緩和作用。

Bain 中國零售業務負責人 Jonathan Cheng 表示：「今年新冠疫情讓企業的雙 11 銷售變得更加重要。若看看中國，它是第一個走出新冠疫情陰霾的國家，這也將成為其他國家的一個指標。」