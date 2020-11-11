盤前財經大事搶先讀2020年11月11日

今日操盤前瞻

MSCI 季度調整

紐西蘭央行利率決策

法說會：臻鼎、樺漢、達邁、華碩

除權息：元晶

統整蘋果 One More Thing 發表會：3 款 Mac、新作業系統 Big Sur

蘋果 (AAPL-US) 週二舉辦今年第三場的秋季發表會「One More Thing」，推出了 3 款搭載蘋果 M1 晶片的 Mac 新品，象徵 2005 年以來的英特爾晶片時代告終，目前這 3 款新電腦已接受下訂，且下週起開始出貨。閱讀全文...

台美經濟對話 20 日華府登場 實體搭配視訊舉行

台美雙方皆盼在年底前召開高層經濟對話，週三 (11 日) 美國國務卿蓬佩奧證實，國務院次卿柯拉克 20 日將於華府主持美國與台灣的經濟對話。閱讀全文...

聯發科首推 6、7 奈米 Chromebook 晶片組 終端產品明年 Q2 問世

聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日推出兩款應用在 Chromebook 的晶片組，分別為 6 奈米 MT8195 和 7 奈米 MT8192，瞄準高端和主流市場，提供功能強大、時尚輕巧等優勢。閱讀全文...

富邦金累計 EPS 首度見 7 元破紀錄 15 家金控賺 3295 億元創高

15 家金控今 (2020) 年 10 月獲利全數出爐，公股金控因為提存減少，表現相對優秀，而富邦金 (2881-TW) 穩坐獲利王、且 EPS 首度見到 7 元破紀錄。閱讀全文...

又一重量級晶片廠獲准？傳高通已獲准供貨華為

中國科技媒體《36 氪》引述知情人士報導，高通 (QCOM-US) 已獲得對中國通訊設備商華為供貨的許可證，成為繼 AMD、英特爾、台積電、Sony 和豪威科技後，又一重量級半導體企業得到華為的晶片供貨許可。閱讀全文...



