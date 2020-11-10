大選態勢底定 金融市場將重回基本面有利風險性資產表現

美國總統大選確定由民主黨勝出，星展銀行認為，大選塵埃落定後，金融市場可望重回基本面主導，儘管參議院目前共和黨占多數，但美國政府分裂未必不利於風險性資產，且從歷史經驗來看，S&P 500 在分裂期間平均報酬率可達 66%。

星展銀行指出，美股在擺脫大選不確定因素後，可望藉由聯準會量化寬鬆支撐，加上美中貿易戰局勢和緩、經濟企業獲利反彈等基本面支撐，可望成為支撐風險性資產表現的利多。

星展銀行表示，市場普遍預期，比起川普的不按牌理，拜登上台後可望重塑外交關係，這將有助於緩解美中貿易戰緊張局勢，而根據最新數據顯示，在總體經濟數據與企業動能持續復甦，除非美國因疫情爆發再次出現全面性的經濟封鎖，否則經濟復甦進程可望持續。

凱利投資認為，不論參議院最後誰當家，對股票投資者都有利，原因在於預期變化較少，訴求議題會更平衡，這也是為什麼大選結束當天，市場領漲類股立即出現變化。

凱利投資指出，回顧第一次總統辯論後，拜登在民調中對川普的差距開始擴大時，小型股和價值股表現優異，主因在於市場預期財政支出將增加，會導致利率和通膨預期上升，隨著現在財政支出規模傾向縮小，利率和通膨預期也有所下降，市場領頭羊又轉向大型股和成長股。