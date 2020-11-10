凱基銀攜手台塑網科技攻區塊鏈 助大中華區中小企業融資

根據經濟部 2019 年統計資料，台灣中小企業家數達 149 萬家，佔全體企業 97.6%，就業人數比例達 78.7%，顯見中小企業是台灣經濟發展重要推手。但中小企業往往籌資困難，有鑑於此，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行攜手台塑網科技，運用區塊鏈技術，助攻大中華區中小企業融資。

凱基銀表示，過往中小企業向銀行提出融資申請，受限於營業規模、信用強度、財務透明度或擔保品等問題，往往無法順利取得所需求的融資額度；另外，因銀行審核流程時間較長，經常發生無法配合企業融資需求時效撥款，導致調度不易的狀況。凱基銀為解決中小企業在融資上的障礙，讓企業及時取得資金，持續精簡申貸手續及審核流程，提供有短中期周轉金、客票融資或不動產融資需求的企業申請。

凱基銀進一步說明，此次鎖定年營業額 1 億元以下，公司成立滿 2 年以上的企業為目標客群，攜手國內最大供應鏈 B2B 平台台塑網科技合作，利用「台塑網供應鏈體系融資服務平台」，透過區塊鏈技術的運用，提供 3 萬多家供應商數位方式的申貸，只要符合信保基金信保對象及在平台上與買方往來一年以上的供應商，都可以直接在平台上提出申請，企業主無須出門，凱基銀行將指派專人至公司提供服務。



舉例來說，供應商在取得訂單後，如臨時有資金週轉需求，即可透過該筆訂單作為申請融資依據，直接進入「台塑網科技供應鏈體系融資服務平台」操作申請。訂單資訊由台塑網科技提供或由凱基銀進入平台查詢，客戶財務資料也可以使用平台直接上傳，依融資項目不同，最高可申請額度 2000 萬元，最快 3 天內核准，不僅大幅縮短作業時間，也提高了案件核准率，讓不同規模的企業均能便利且迅速取得資金。