拜登執政下監管問題趨穩 中企赴美IPO趨勢有望擴大

今年中國企業赴美 IPO 規模創下 6 年最高水平，隨著拜登明年 1 月 20 號就任美國總統，有交易顧問認為，在監管政策較穩定情況下，中企赴美掛牌趨勢有望加速推進。

上週美國大選開票過程一度陷入僵局，最終拜登以 290 張選舉人票勝出，明年 1 月 20 日正式上任。

市場分析預計，拜登上任後將延續川普執政期間對北京的強硬姿態，但銀行家和律師認為，相較於川普政府，拜登政府在政策及監管方面的穩定性可能有所恢復。

市場分析指出，拜登將對中國的技術威脅採取更審慎的措施，但不太可能放寬川普執政期間對華為、字節跳動等中企的單方面限制。

Refinitiv 數據顯示，今年迄今已有 26 家中國企業赴美 IPO，規模達 106 億美元，遠高於去年同期的 34 億美元，交易規模寫下 2014 年以來最高，當時阿里巴巴 250 億美元的全球最大 IPO，將中企赴美 IPO 規模大舉歸推升至 290 億美元。

諮詢公司 Kapronasia 創辦人 Zennon Kapron 表示，儘管科技依然是一項敏感議題，但若美中關係改善，中國科企尤其是金融科技公司的赴美上市意願可能增強。

阿里巴巴旗下螞蟻集團原定本月初於上海及香港 IPO，這項規模高達 370 億美元，有望打破全球紀錄的上市計畫隨後遭監管機構叫停，Kapron 認為，這項變數可能促使中國科技企業將目光投向海外。

Kapron 指出，新的美國政府似乎會對美中關係採取嚴格但審慎態度，但因為目前無法明確了解螞蟻集團 IPO 受阻的具體原因，上述變動可能會讓中國企業對赴美 IPO 重新燃起興趣。

也有其他交易顧問表示，相較於中國或香港，美國對金融科技公司的監管措施通常較為寬鬆，對中國企業來說，這將為海外上市增添更多吸引力。