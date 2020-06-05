中概股回歸潮 成港交所IPO市場關鍵年

週五 (5 日) 外媒報導指出，港交所行政總裁李小加在一場線上會議中表示，預計今年將有許多在美國上市的中國企業回港交所上市，李小加指出，今年是港交所 IPO 市場的重要一年，這其中包含來自中國的超大規模的 IPO，也包括很多從美國回流的企業。

李小加表示，許多在美國掛牌的中國企業之所以在美國上市，是因為在香港不符合上市規定。直到近期公布的 IPO 新制前，港交所在公司治理和雙重股權架構等問題上的要求都特別嚴格。

也因為港交所的要求過於嚴格，使得一部份在美國上市的企業現在仍無法在香港掛牌，但李小加強調，這些不符合規定的公司，港交所也不希望它們來上市。

不過李小加補充說道，他們知道所有有意回流的大公司都符合香港上市標準，這當中包含科技公司。

李小加認為，在香港首度或二次上市將使這些公司更能貼近主要客戶群。

李小加表示目前美國的氛圍 (意指上市規範) 變得不再那麼友善，而港交所已經針對企業上市制度的許多層面進行改革，使港交所較過去更加有彈性。

面對這些知名的中概股回歸香港，投資人不只可以留意參加申購的可能性。這波回歸潮對於港交所業績同樣也能帶來正面助益。

(資料來源: 新浪財經, 港交所股價年線走勢) 股價已逼近歷史新高

去年，港交所再次登上全球 IPO 集資金額榜首，去年集資金額達 3142 億港元，光阿里巴巴一家集資金額比重就占約三成。可以預見，網易、京東等企業在港交所掛牌將可繼續提高港交所在同業中的競爭力。

此外，這些明星級的中概股接連回港掛牌也將提高港股的流動性，再加上後續推出的相關衍生工具也可進一步刺激市場活躍度，為港交所帶來手續費的收益。