花旗：航空股終將復甦 是時候布局買進

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，全球航空業備受衝擊，也導致航空股價大跌。不過，有分析師認為，最終航空業將會在疫情後復甦，建議在低點進行布局。

花旗集團分析師 Stephen Trent 在週三 (21 日) 的報告中重申了對幾家航空公司「加碼」的評級，其中包括達美航空 (DAL-US)、精神航空 (SAVE-US)、瑞安航空 (RYAAY-US)、巴西藍色航空 (AZUL-US) 和巴拿馬航空 (COPA-US)。

Trent 表示，航空業如今正面臨現金緊縮的嚴冬，而且至今仍未出現反彈的跡象，相對於運輸和工業類股等已出現的反彈，航空業仍舊低迷。但是這也使得航空股有了相對稀缺的價值，主要的挑戰在於何時何地正常化。

數據顯示，美國航空旅行近期有所改善，週日有超過一百萬名旅客通關，創下 3 月中旬疫情爆發初期以來的最高水平，但仍遠低於去年秋季超過 200 萬旅客的每日平均數，且客流量仍未顯示出持續的反彈。美國機場客運量的明顯反彈，主要來自於國內休閒旅行和小型商務旅行，大型商旅和國際旅遊仍然嚴重受挫。

小摩分析師 Jamie Baker 對航空股持謹慎態度。他認為，客運量要等到 2022 年才能恢復 2019 年的水平。儘管如此，Baker 本週也維持了對幾檔航空股「加碼」的建議，其中包括達美航空和巴拿馬航空等。

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 曾表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」