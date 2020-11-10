英國第三季失業率上升 裁員數創下新高

根據英國統計局在週二 (10 日) 公佈的數據顯示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，英國第三季的失業率續升至 4.8%，且裁員率創下歷史新高。

數據顯示，按國際勞工組織 (ILO) 標準計算，在截至 9 月的第三季中，英國的失業率達到 4.8%，高於前值的 4.5%，略高於預期的 4.7%。與去年同期相比，則上升 0.9 個百分點。在第三季中，裁員人數達到 31.4 萬人，創下歷史新高，較上一季增長 18.1 萬人。

英國第三季就業人數則進一步下降 16.4 萬人，降幅更高於預期，就業率為 75.3%，較上一季下跌 0.6 個百分點，較去年同期下跌 0.8 個百分點。

英國統計局表示，自新冠肺炎疫情冠爆發以來，就業率持續下降，而失業率則急劇上升。近期的裁員人數也創下新高，自今年 3 月以來，登記在薪資冊上的勞工人數已減少逾 78 萬人。

為了防止疫情持續蔓延，英國自 11 月初起關閉所有非必要的商店包含餐館、酒吧、健身房，直到 12 月 2 日，但學校、大型超市將照常開放。英國內閣辦公室部長 Michael Gove 更表示，雖然英格蘭已採取第二次封城政策，但是如果感染率仍未明顯下降，封閉時間有可能較原訂計畫更久，甚至延至明年。

據調查顯示，70 位經濟學家平均預期，英國經濟將在今年萎縮 9.7%，超過先前預期的 9.1%。最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，至 2021 年才會恢復成長 6.2%。