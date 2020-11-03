航空股遭受疫情衝擊 美大選不確定性更使前景承壓

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年11月3號14點20分

自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，航空業備受衝擊，美國航空股大跌。隨著近期歐美新增病例數激增以及美國總統大選帶來的不確性，航空股前景依舊承壓。

報導指出，如果民主黨成功掀起「藍色浪潮」，拜登在大選中獲勝，可能將有利於民主黨推行大規模財政計畫，並為航空業提供更多的援助。但是，可能至少要到 2021 年初才能通過，航空業恐怕還需等待一段時日。

此外，民主黨可能針對企業的財務情況推行更嚴厲監管，並針對環境保護提出更嚴格的法規，對於航空業來說恐怕都是不利的因素。

自疫情爆發以來已經過近半年的時間，仍尚未出現有效的疫苗，歐美近期更爆發第二波疫情。美國聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 曾表示，直到疫苗問世並得到廣泛使用後，航空業才有機會出現復甦，在美國市場則預期於 2021 年底前實現復甦。

近期美國機場客運的明顯回升，主要受惠於國內休閒和小型商旅，國際旅遊和大型商旅仍面臨嚴重衝擊。小摩在上週將精神航空 (SAVE-US) 股票評級從「持平」提升至「優於大盤」，主因是該公司專注於國內航線，復甦將優於一般大型國際航空公司。

國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，航空業者可能已經等不下去。在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。