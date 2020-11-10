〈台股盤中〉觀光族群股價勁揚、傳產金融助攻撐場 指數力守「萬三」

輝瑞疫苗報喜激勵美股道瓊大漲逾 800 點，不過台股卻無法沾光受惠，今 (10) 日開盤開低走低下跌 36.82 點，在觀光、航空、塑化與金融族群合力撐盤下，大盤指數守住「萬三」，成交量可望放大上看 2500 億元。

權值三王轉弱，權王台積電早盤下跌 5 元，暫收在 453.5 元，資金轉進非電族群，其中航空、觀光在疫苗研發報佳音激勵下股價翻紅，塑化族群則有油價上漲加持，金融股同樣在資金買盤挹注走揚。

疫苗有譜激勵航空雙雄股價勁揚，華航、長榮航盤中股價雙雙攻上漲停關門，其中華航盤中吸引 4.5 萬張買單高掛搶買，股價站收在 9.25 元站上波段新高，長榮航也有 6.1 萬張買單排隊，股價暫收在 12.15 元。

觀光族群中包括雄獅、夏都、鳳凰、華園、美食 - KY 盤中同步攻上漲停關門，晶華在短線多單搶進下激勵股價盤中強漲逾 9%；另外，新天地、雲品、王品也分別有 7%~8% 漲幅。

相較於觀光、航運股價翻紅，口罩族群中指標個股南六、康那香盤中股價轉弱大跌逾 5%，恆大雖有營收財報利多加持但股價仍不敵賣壓攻擊，盤中股價一度打入跌停，盤中賣壓稍減，跌停打開後仍重挫逾 8%。

塑化族群在國際油價飆升下，推升股價翻揚，台塑四寶股價盤中同步上揚，盤中漲幅落在 1%~3% 不等，其他包括萬國通、中纖、東聯股價也跟進翻紅。

先前遭資金調節的金融族群也一吐悶氣，包括新光金、上海商銀、三商壽盤中股價大漲逾 2%，富邦金、國泰金、中壽、京城銀與安泰銀盤中也有 1% 漲幅。

法人指出，台股今天電子與非電族群表現涇渭分明，資金撤離電子權值股改抱股價偏低的觀光與航空，但隨著美國大選結果出爐，加上新冠肺炎疫苗有正面新進展，激勵美股翻紅，預估台股可望守住「萬三」持續高檔震盪。