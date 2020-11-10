電子壓盤、疫苗利多概念股翻身 台股守住萬三 跌45點收13081點

輝瑞新冠疫苗傳出捷報，道指狂漲逾 800 點創高，不過，台股今 (10) 日受美股期指走弱影響震盪走跌，電子股成壓盤重心，儘管觀光、航運、塑化等族群強勢出頭，但加權指數終場仍下跌 45.75 點或 0.35%，收在 13081.72 點，成交值放大至 2487.71 億元。

美股指數周一大漲 834 點，但那指及費半收盤均跌逾 1%，台股走勢也呈現兩樣情，權王台積電盤後將公告 10 月營收，但今日股價不給力，下跌 1.6%，收在 451 元，聯發科、鴻海、台達電、廣達、矽力 -KY 也都震盪走跌，僅大立光等零星電子股仍獲得資金點火。

市場認為，一旦新冠疫苗問世，居家辦公及遠距教學的需求就會下滑，PC、NB、平板、電視、網通等產品的購買力均會衰退，上游的 IC 設計公司包括義隆、聯詠、瑞昱、原相、致新、系微等及晶圓代工廠聯電、世界先進，今天賣壓都相當沉重。

觀光類股鹹魚翻身，晶華、夏都、美食 - KY、雄獅、鳳凰、新天地、燦星旅等多達 13 檔上市櫃觀光股，均亮燈漲停；航運股長榮航與華航也獲得資金近進駐，股價直奔漲停；此外，國際油價飆漲，帶動塑化族群走強，台塑化勁揚逾半根停板，台塑及台化也都大漲逾 3%。

新冠疫苗研發有解，反而衝擊口罩概念股表現，恆大被打入跌停，南六及美德醫療 - DR 均重挫逾半根停板，新藥股生華科、寶齡富錦、台微體等跌勢相當重。此外，受疫情帶動的宅經濟概念股，如圓剛及子公司圓展，今天也成為空方狙擊的目標。