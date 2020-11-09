〈台股盤後〉多頭人氣爆衝大漲逾150點 放量飛越萬三寫新猷

由於美國總統大選結果確定，投資人不確定感下滑，國際股市歡呼，台股今 (9) 日開高走高，直接飛越萬三關卡，最高一度來到 13149.9 點，再寫歷史新紀錄，盤中雖一度陷入高檔震盪，終場仍大漲 153.94 點，收在 13127.47 點，量能放大至 2193.75 億元，不少業績題材股表態，再加上強勢族群如貨櫃海運、太陽能等繼續發威，台股多頭柴火猛。

從權值股來看，多數走強，緯穎大漲半根停板左右，大立光、聯電漲近 4%，研華漲逾 2%，華碩、日月光投控、中租 - KY、台灣高鐵、國巨、富邦金、台積電、鴻海和南亞科等均漲 1% 之上。

細族群方面，中小紡織股表現熱，東和、南紡漲停，貨櫃航商也全力揚帆大漲，萬海漲停，陽明漲 9%，長榮漲逾 6%，中櫃和台驊投控漲近半根停板。

在電動車綠能題材的帶動下，電池族群再次轉強，美琪瑪、立凱 - KY 和康普漲逾 2%。

造紙族群中，士紙漲逾半根停板，永豐餘漲近 4%，榮成也漲超過 3%。

而 5G 概念股中，光纖相關業者連袂走強，光環漲近 7%，眾達 - KY 漲超過 4%，華星光、前鼎漲 2% 上下。

法人指出，電子成交占比多日未達 70%，資金挹注傳產族群，位階穩健墊高，有利台股維持盤堅向上格局。

群益投顧進一步說明，台股在外資積極買超營造大選變數釐清的偏多氛圍下，成功突破受阻 3 個月的萬三關卡，不過，台股萬三之上仍壓力重重，逢高仍應保持高度警覺。

國泰證期研究部也指出，即將進入財報發布尾聲，投資人須留意季報因匯損產生的變數對個股衝擊，另外也須留意美總統大選後續的變數，由於近期美股已大漲，再加上過往經驗選後 10 天指數震盪回檔機會大，短線漲多後是否會出現回檔，是近期需觀察重點。