【Wen姐筆記】台股破表行情來了？續航力看空軍燃料

美國總統大選逐步落幕，台股也隨美股上演慶祝行情，以跳空方式，越過 13000 點，多頭順利在 13000 點之上開香檳! 加權指數昨日以 13127.47 點作收，改寫歷史新高，成交值 2232 億元。台股昨日電金傳齊衝，外資買超 212 億元，成為 13000 關卡射門功臣。台股可望繼續演出「破表行情」? 續航力道得看空軍燃料是否充足! 關鍵點位為 13057、13131、13222 點。

多方如要繼續玩破表行情，持續創紀錄，最重要的攻防城池為 13100 點，兩端哨站為 13087 與 13131 點。如能站穩，北上將續往 13177、13200 挑戰，13200 點北方哨站為 13222 點，13256 為 13300 點中途站，13300 點兩端哨站為 13273 與 13333。過關取得 13500 點挑戰權門票! 但如 13100 點城池未能守住，需提防回測 13057 與 13000 點大關，13000 點兩端哨站為 12977 與 13023 點，需提防 12953 點失守，則獲利調節賣壓恐將擴大，12900 點兩端哨站為為 12919 與 12888 點，棄守則本波攻勢結束!

台股日 K 棒拉出連 6 紅，這波攻勢的量價配合可圈可點，量能溫和放大，並未出現失控現象。但是創新高之後，才是大行情的開始!

震盪幅度恐加劇，如獲利調節賣壓加重，軋空結束後，空軍未及時補給燃料，將影響續航力道!

昨日美股道瓊指數雖續強，但那斯達克指數與費城半導體指數都呈現創高後翻黑。台股今日電子科技相關權值股的表現，也將牽一髮動全身，最好別有「豬隊友」，如有權值股回檔修正幅度稍大，要特別留意，別拖累整體電子大軍! 至於在選股方面，業績表現亮眼者，絕對優先吸引法人目光。但在操作上，在台股上演破表行情之際，絕對不建議追高，以免在燈光美氣氛佳之際，成為控盤主力出貨對象! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)