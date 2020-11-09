法人助攻台股創高 外資狂敲213億元創5年來單日最大量

台股今 (9) 日一度寫下歷史新高 13149 點，終場大漲 153.94 點，收在 13127.47 點，量能放大至 2193.75 億元，三大法人合計在集中市場大買 253 億元，不僅連 5 買，也創 4 個月以來單日高點，其中，外資大買 213 億元，寫下 2015 年 11 月上旬以來單日最高紀錄，為台股有效增添上攻火力。

三大法人今日在集中市場共買超 253 億元，呈現連 5 買，其中，外資買超 213 億元，是 2015 年 11 月上旬以來單日最高，自營商也轉賣為買 46.5 億元，僅投信賣超 5.9 億元，為連 3 賣。

觀察外資買超前 10 大標的，依序為元大滬深 300 正 2 共 3.1 萬張，聯電 2.3 萬張，FH 中國 5G 2.2 萬張，鴻海 1.7 萬張，台積電 1.5 萬張，元大金 1.3 萬餘張，富邦金和新光金在 1.1 萬張上下，日月光投控也獲買超逾 1 萬張。

而外資賣超前 10 大標的則有友達 3.6 萬張，富邦 VIX 近 3.2 萬張，元大台灣 50 反 1 近 2.6 萬張，群創 1.7 萬張，長榮逾 1 萬張，和碩、台聚和中信金均超過 7600 張，華通逾 6000 張，晶電也超過 5000 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序有長榮、陽明均在 1 萬張上下，大成鋼超過 2000 張，原相逾 1500 張，晶技 1300 餘張，萬海和日月光投控超過 1000 張，佳邦、國喬和南茂均逾 850 張。

而投信賣超前 10 大標的則有友達、華航和台達化均超過 3000 張，群創 2800 餘張，聯電和旺宏超過 2400 張，TPK-KY 2000 餘張，健策和仁寶均超過 1000 張，華新也逼近 1000 張。

永豐投顧表示，由於川普除了訴諸訴訟似乎已沒有其他的手段，且主要政治領袖保持低調，並未跟進控訴選舉舞弊，因此，市場樂觀看待這場選舉可順利落幕，而若從費城半導體指數大漲則可看出，市場預料美中過去科技戰的戲碼可能翻新，台股也有望順應調整。

統一投顧則認為，拜登勝選且兩黨國會分治是市場最樂見的情況，再加上未來美國防疫措施可望加強、美中關係有望緩和、蘋果新機熱賣等訊息，均有利第四季集團和法人季底作帳行情，後續買盤回補力道可期。