智伸科9月營收年增逾10% 連3月寫新高紀錄

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (7) 日公布 9 月合併營收為 7.33 億元，月增 6.77%，年增 12.58%，為連續第 3 個月創單月新高紀錄，推升第三季合併營收達 20.87 億元，年增幅高達 6523%，也寫下單季新高。

由於上半年受到疫情衝擊，智伸科前三季合併營收 51.15 億元，年減 9.3%。

智伸科表示，儘管第三季傳統車廠處在暑休淡季，訂單仍穩定成長，主要受惠汽車客戶對旗下包括汽油高壓泵浦本體、GDi 系統、傳動系統等相關關鍵零組件的拉貨力道增溫，再加上中國市場銷售回穩所致。

另一方面，智伸科旗下醫療、電子事業部保持良好的出貨成長，進一步拉升智伸科兩岸生產基地的產能利用率逐季提升。

智伸科進一步說明，旗下汽車部所布局的產品已涵蓋一般燃油車、新能源車至電動車，除了引擎動力系統相關產品，包括傳動、馬達、轉向、安全系統等相關零組件產品皆是汽車產業朝向電動車車款發展中，運用的關鍵零組件之一，力拚搶下未來汽車產業鏈中更多的市場份額。

展望第四季，智伸科認為，進入汽車業傳統旺季的同時，加上全球政府政策刺激消費者購車意願提升，帶動新車銷售市場回暖，有助維持良好訂單能見度，將持續執行製程和產品結構進行優化、產能彈性調配等重要策略，即便疫情不確定因素尚存，仍看好整體營運有望保持長期穩健成長。