劍麟浙江廠轉型汽車零件製造基地 Q3將認一次性損失

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 董事會今 (14) 日決議，通過中國地區子公司浙江劍麟金屬製品有限公司營運轉型計畫，結束在中國的展示架製造和銷售業務，並將原廠區轉型為汽車零件製造及銷售業務，預計第三季財報將認列包括存貨跌價損失、固定資產處分和減損損失等一次性損失。

劍麟說明，考量目前營運環境、產業現況變遷，此次董事會決議是為提升集團整體管理營運績效、資源配置和長期永續經營發展，初期規劃此廠區將轉型為汽車零件製造基地，量產汽車事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件新品。

而因應此轉型計畫，劍麟將進行整體廠區活化、人力資源調整和財務稅務規劃等措施，將產生包括存貨跌價損失、固定資產處分和減損損失，以及人員處置調整費用，並反映於第三季度財報，恐一次性影響集團獲利。

不過，劍麟強調，此轉型將甩開展家事業處連 4 年虧損的包袱，並將朝向集團汽車事業群營運規模持續放大方向發展，未來可望為整體營運帶來正面挹注。

浙江劍麟成立以來主要業務為展示架製造及銷售，但近年來隨著電商蓬勃發展，導致實體零售業者展店、裝潢等腳步放緩，衝擊浙江劍麟廠產能稼動率不足，近兩年浙江劍麟廠占集團營收僅約 3%，但 2018 年、2019 年卻分別虧損 5259.2 萬元、5886.3 萬元，因此，此次營運轉型計畫獲董事會一致認同。

展望後市，劍麟認為，隨著各國汽車安全標準趨嚴、汽車電子化趨勢明確下，將帶動新車應用主被動式安全相關零組件產品的滲透率提升，有助汽車事業部持續保持良好的訂單能見度，並精進浙江劍麟廠未來營運表現。

而劍麟中國展家事業處的部分訂單，將由台灣和德國展家事業處接續服務客戶。