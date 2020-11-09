華碩、宏碁10月營收月減逾1成 Q4筆電需求仍強

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(9) 日公告營收，在遠距商機帶動下，筆電需求仍維持高檔，但由於 9 月基期墊高，10 月營收月減幅度均逾 1 成，仍分別創近 5 年、近 6 年同期新高，展望第 4 季，業者指出，筆電需求仍大於供給。

宏碁 10 月營收達 255.17 億元，月減 13.5%、年增 43.2%，創下近六年同期新高，累積前 10 月合併營收達 2200.03 億元，年增 15.5%。

從各產品線來看，宏碁表示，10 月筆電營收年增 70.3%、前 10 月年增 27.2%，顯示器 10 月營收年增 43.3%、前 10 月年增 18.1%，而電競產品、教育 Chromebook 累計前 10 月營收也分別年增 29.3%、71.2%。

另一方面，宏碁持續強化多重事業引擎，旗下宏碁資訊股票公開發行已生效，將續朝上市櫃方向邁進，其 10 月營收達 6.45 億元、年增 20.1%，累積前 10 月年增 13.2%。

華碩也受惠遠距辦公、教學、娛樂商機帶動，加上電競、教育機種需求暢旺，10 月品牌營收達 366.68 億元，月減 16.06%、年增 34.04%，仍維持高檔，也創近五年同期新高，累計前 10 月合併營收達 3020.8 億元，年增 18.29%。

展望下半年，華碩看好後疫情新生活常態，將持續帶動個人電腦需求成長，估動能可延續至年底，華碩周三 (11 日) 也將召開法說會，預期將公布第 3 季財報以及第 4 季、明年營運展望。