〈財報〉MLCC廠太陽誘電H1營業利益年減5.8% 財測全面上修

生產 MLCC 等零組件的日本電子大廠太陽誘電 (6976-JP)，週一 (9 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年的營業利益報年減 5.8% 至 191 億日圓；全年度營業利益預估年減 8.5% 至 340 億日圓，較原先預測作出上修。

太陽誘電股價週一 (9 日) 收在每股 4055 日圓，較上個交易日上漲 4.38% 或 170 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年減 1.2% 至 1402 億日圓。

營業利益報年減 5.8% 至 191 億日圓。

經常利益報年減 5.2% 至 181 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 25.4% 至 114 億日圓。

主要產品營收表現：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年增 5.5% 至 926.72 億日圓。

鐵氧磁體 (Ferrite) 及應用產品報年減 2.8% 至 188.31 億日圓。

複合裝置報年減 17.5% 至 214.06 億日圓。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年減 16.5% 至 73.12 億日圓。

由於在家上班與遠距學習的裝置需求，還有智慧型手機的生產所需，再加上汽車業的生產回溫等，都使得電子零件的需求量增加。

加上全球各國的經濟活動逐漸重啟，Q1 期間的嚴苛景氣也在 Q2 出現復甦。

基於日本會計準則的全年財測：

營收預估年增 0.6% 至 2840 億日圓。(先前預估年減 6.1% 至 2650 億日圓)

營業利益預估年減 8.5% 至 340 億日圓。(先前預估年減 27.4% 至 270 億日圓)

經常利益預估年減 6.2% 至 330 億日圓。(先前預估年減 26.1% 至 260 億日圓)

歸屬公司股東純益預估年增 22.1% 至 220 億日圓。(先前預估年減 5.7% 至 170 億日圓)

太陽誘電基於 H1 期間的業績與今後預測，在全年財測作出上修。菲律賓、馬來西亞的工廠生產在 Q1 期間受疫情影響，於 Q2 恢復正常。有關今後財測，是以相關工廠維持正常營運來算出。關於 Q3 之後的平均匯率，是以 1 美元平均兌換 105 日圓來作為計算前提。