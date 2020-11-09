〈美國總統大選〉拜登勝出 東京股市開盤後一度漲逾500點

日本股市在週一 (9 日) 上午延續上週漲勢，日經 225 指數早盤開在 24568.84 點，較上個交易日 (6 日) 的收盤價上揚 1.0% 或 243.61 點。截至台北時間 9 日上午 10 點前，日經 225 指數漲幅一度超過 500 點，目前暫報 24811.50 點、較上個交易日上揚 2.0% 或 486.27 點。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於美國總統大選參選人的民主黨拜登發表勝利宣言，未來美國政治發展的不確定因素有所消退，投資人的風險恐懼降低、態度轉為積極。

JPX 日經 400 指數及東證股價指數 TOPIX 也持續上揚。

美國 6 日公布的 10 月份非農就業人數優於市場預期，意味著美國景氣衰退放緩，這項正面訊息也給日本股市帶來支撐。

根據《日本經濟新聞》週一 (9 日) 報導，有日本國內券商的策略師表示「美國總統大選的結果已大致底定，先前走向不明的進一步經濟對策有了結果，美國的經濟復甦也廣泛的受到期待。」

9 日的東京股市早盤，買氣湧現的個股有本田 (7267-JP)、豐田 (7203-JP)、NTT(9432-JP)、軟銀集團 (9984-JP)、HOYA(7741-JP)、m3(2413-JP) 等。

另一方面，衛采製藥 (4523-JP) 股價大跌，主因在於該公司用於阿茲海默治療的藥物療效遭到美國食品暨藥物管理局 (FDA) 否定。其他走低的還有參天製藥 (4536-JP)、日本航空 (9201-JP)、美倍亞 (6479-JP) 等。