「藍色浪潮」落空預期通膨暴跌 華爾街：聯準會將挺身而出

民主黨「藍色浪潮」的落空一掃近期市場對預期通膨的樂觀預期，但華爾街預估，經濟仍舊需要政府幫助，若紓困規模不如預期，聯準會 (Fed) 將會挺身而出，不至於出現通縮風險。

花旗 (Citi Group) 策略師 Jamie Fahy 在周四 (5 日) 的報告中表示，同時間美國目前疫情持續增溫，花旗經濟驚奇指數走勢走跌，經濟復甦之路出現逆風。

隨著大選進入尾聲，華爾街預期民主黨接掌參議院的機率重挫，衡量預期通膨率的 10 年期的平衡通膨率在周三 (4 日) 大幅下挫，一掃近期市場對藍色浪潮的樂觀預期。

民主黨拿下參議院機率與美國預期通膨掉期走勢圖 (圖: Bloomberg)

此外，市場開始擔心屆時大規模紓困案推出的可能性將下降，不過，Fahy 指出，考慮到經濟狀況，若財政政策規模不大，聯準會 相對會釋出較多的量化寬鬆 (QE)，因此現階段通膨掉期 (swap) 仍是一個良好的進場時機。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四 (5 日) 在 11 月的利率會議上表示正考慮增加購債規模的可能，消費者的物價是否有望反彈是其中關鍵並再次期強調需要更多的財政和貨幣政策來刺激經濟。

投行巴克萊 (Barclays) 策略師 Emmanuel Cau 周五 (6 日) 也提到，受經濟數據改善、疫苗即將推出、受壓抑需求以及弱勢美元支撐下，未來預期通膨率的下挫將趨於溫和，目前仍不至於進入通縮。

另一方面，巴克萊表示，價值股已跌至 1970 年代以來最低水平，價值股除了與產業週期有密切相關外，也會隨著債券殖利率走高而上漲。長期以來，價值股一直被視為多頭市場崩盤後期中的寡婦製造機 (Widow-maker Trade) 交易，亦即會造成投資人損失慘重的交易。

不過，隨著美國政府很可能出現白宮與參議院對立的局面，成長股此時仍再次飆升時，這些便宜的價值股逐漸受到市場關注。

巴克萊表示，目前成長股與價值股兩者之間的估值差距已經接近歷史最高水平，因此很有可能出現反轉，若未來 2021 年經濟狀況能逐步恢復，將能減緩兩個類股的尾部風險 (Tail Risks)，屆時成長股與價值股的差距則有望縮小。