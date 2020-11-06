〈陸股盤後〉美大選戰線拉長 觀望氣氛拖累上證回軟0.2%

周五 (6 日)A 股三大指數開低走低，由於美國大選發展恐無法避免進入司法戰，新任美國總統人選恐難在短時間出爐，而雙方支持者在全美部份地區出現抗議行動，美國社會動盪，使得投資人退場觀望後勢發展。

在本周一連四個交易日反彈後，今日指數帶量下殺，短線獲利了結心態重，不過在金融類股撐盤之下，上證跌幅較輕。滬深兩市今日合計成交人民幣 8785 億元，日增 2.2%。

盤面上，銀行、航運、券商、黃金、半導體等類股漲幅較大；醫療保健、疫苗、充電樁、白酒、汽車等類股出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.24%，報 3312.16 點；深證成指下跌 0.4%，報 13838.42 點；創業板指下挫 1.97%，報 2733.07 點。本周上證綜指上漲 2.72%、深證成指大漲 4.55%、創業板指上漲 2.91%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 39.81 億元，其中滬股通買超人民幣 36.57 億元，深股通買超人民幣 3.24 億元。外資已連續買超五日，累計買超金額達人民幣 214 億元。

產業消息

在雙十一消費題材的帶動下，家用電器類股持續走高，美的集團、海爾智家等股價持續創下新高，帥豐電器、格力電器等個股則大漲逾 5%。

近期受惠產業政策大漲的汽車類股出現獲利了結賣壓，奧聯電子、江鈴汽車、雙林股份個股重跌逾 8%。

法人觀點

廣州萬隆表示，指數整體還是處於箱型整理格局。而產業題材上，新能源汽車、科技、家電等前景是較明確。此外，目前宜迴避漲幅較大且無資金主導的個股或類股。

