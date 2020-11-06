與H股不同 A股申購螞蟻的退款含利息

螞蟻集團宣布 A 股暫緩發行相關事項的公告，內容指出在與主要承銷商協商後，螞蟻集團決定暫緩這次 A 股上市作業。此外，螞蟻表示參與「A 股」申購的投資人，其退款作業中除了申購金額全退外，在凍資期間損失的利息也將一並計入並退款。

專家表示螞蟻提出的退款解決方案，及時退回凍結申購資金並加算同期銀行存款利息，有利於保護中小投資人合法權益。

(圖片: AFP)

不過相對於「H 股」的投資人，螞蟻集團則表示只會退回申請股款（連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 香港證監會交易徵費以及 0.005% 港交所交易費），並不會計算凍資期間的利息費用。

興業證券指出，從繳款到股票上市之間的時間來看，A 股的流程使得投資人資金被佔用的時間更短；從資金規模來看，同等情況下 A 股投資人所需繳納的金額一般也低於 H 股投資人。而 A 股的這些制度安排，更佳地保障在認購 IPO 過程中投資人的相關利益。

香港市場認購公開發行企業的繳股款作業方式與中國有差異，在香港投資人認購 H 股需要提前付款並凍結資金，螞蟻集團的 H 股申購凍結資金規模約為 1.3 兆港元；而申購螞蟻集團 A 股時，投資人是在抽中後才依實際抽中金額繳款。

不論如何，因為中國針對網路金融的監管方式已有所改變，螞蟻集團原本業務結構和獲利模式都會出現重大影響。同時，除非主管機關給予特例，否則根據法規螞蟻要再上市，最快也只能半年後重新申請。

