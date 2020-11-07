拜登入主白宮聽牌 為中國市場再添新動能

隨著投資人對中國市場信心回籠，紛紛搶搭這班復甦列車，螞蟻集團掛牌雖受阻，不過拜登成為下一任美國總統的可能性大增，將為中國股市挹注新一波動能。

在監管機構喊停螞蟻集團上市計劃後，投資人正在為 IPO 資金尋找新去處，促使美團 (3690-HK) 和京東 (9618-HK) 等電商公司股價本週寫下歷史新高。

德意志資產管理公人 (DWS) 亞洲首席投資長 Sean Taylor 認為，螞蟻 IPO 失敗固然令人感到震驚，但認購資金規模足以顯示亞洲投資人的口袋深度。

「當他們認為有上漲空間時，股票購買需求會非常龐大，我預計其中部分資金將重新投入市場。」他稱道。

香港證交所數據顯示，11 月的前 5 個交易日，海外投資人淨買入人民幣 214.2 億元的中國 A 股，主要押注在貴州茅台和隆基綠能科技等公司，意味著相當看好由內需及政策面所催生復甦動能。

初步跡象顯示，民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 可能取代川普，登上下一任美國總統大位，拜登選情看好，成為推高人民幣和陸股一大利多。

隨著經濟逐步復甦，今年以來中國股市表現優於同業，滬深 300 指數今年已漲超 19％，標普 500 則漲不到 9％。

滬深 300 指數週線圖 (圖：鉅亨網)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，若中國企業獲利復甦動能持續，該公司仍將重押中國市場。

上海申毅投資執行長申毅表示，隨著越來越多企業湧入 IPO 市場，在已接近歷史高位的情況下，新一輪資金將成為支撐中企估值的重要關鍵。

申萬宏源證券報告顯示，截至今年 10 月，中國 A 股市場共迎來 325 筆新股上市新股，估值來到人民幣 5,425 億元，是去年同期的 3 倍多，創下紀錄新高。