螞蟻突然暫緩止市引投資人心慌 並擔心波及科技股

螞蟻集團 370 億美元上市計畫週二 (3 日) 晚間被緊急暫緩，讓投資者錯愕，許多人花費了數週來研究這個交易，並試圖參與這宗全球最大規模的 IPO，現在似乎又得重新思考布局。

螞蟻在股票交易中向投資人致歉，並稱將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。之後也在 4 日上午發布公告，宣布香港公開發售的申請股款，將不計利息分兩批退回。

IG 市場分析師 Victoria Scholar 表示，市場對這次螞蟻 IPO 抱持很大期待，這樣的意外情況顯然令市場失望。

投資人還擔心，與這次 IPO 相關的監管問題，還可能蔓延至其他中國科技股。

週二美股交易的阿里巴巴股票，收盤下挫逾 8%，在法蘭克福掛牌的騰訊也遭波及，大跌近 3%，騰訊旗下也有微信支付這一重要金融科技應用。

新加坡 Nuvest Capital 投資組合經理 Dave Wang 表示，市場將拋售阿里巴巴、騰訊，其他相關曝險，也可能遭遇拋售。如果這是螞蟻的單一事件，那麼新經濟概念股不會受到影響，要是因此出現對民企的更嚴格監管，中國成長型股票就可能出現大幅回調。

據知情人士透露，螞蟻可能面臨業務結構調整壓力，監管部門據悉計畫限制金融機構與其合作的聯合貸款等業務，如此，螞蟻集團的收入核心收入來源可能大受打擊，也影響其上市估值。

一些國企投資者擔心，即使螞蟻的 IPO 回到正軌，這一波折可能令人懷疑，持有螞蟻是否符合政治正確。

新加坡 United First Partners 亞洲研究主管 Justin Tang 表示，顯而易見地，超額認購的規模和阿里巴巴的影響力，已經成為監管機構關注的問題。