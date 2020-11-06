〈財報〉Uber乘車業務復甦緩慢 外送成長強勁也沒轍 盤後跌2.3%

Uber 週四 (6 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度第三季財報，營收較去年同期下滑近 2 成，財報表現遜於市場預期。儘管 Uber 已自疫情中逐漸復甦，外送服務呈現翻倍式成長，然而乘車業務復甦腳步仍緩慢，主要市場美國表現吊車尾，盤後股價下跌 2.3%。

Uber 維持 2021 年底有望獲利的預期。Uber 業務的復甦力道將視疫情而定，但隨著美國疫情捲土重來，恐怕難以在 2021 年看到更多消費者出遊和搭車。

週四 (5 日) Uber (UBER-US) 上漲 2.37%，至每股 41.96 美元，盤後公布財報後，Uber 股價下跌 2.3 %，以每股 40.99 美元作收。

Uber 股價日線圖 (圖: AFP)



基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損報 62 美分，優於分析師預期的虧損 65 美分

營收報 31.3 億美元，年減 18%，按固定匯率計算年減 17%，遜於分析師預期 32 億美元

總預定額 (Gross Bookings) 報 147.45 億美元，季增 44%，年減 10%，按固定匯率計算年減 8%

乘車 (Mobility) 業務 淨預定額 59 億美元，年減 53%

外送 (Delivery) 業務 淨預定額報 85.5 億美元，年增 134%

調整後 EBITDA 報虧損 6.25 億美元，遜於分析師預期的虧損 5.97 億美元

淨虧損報 11 億美元

Uber 第三季財報關鍵表現。(圖: Uber IR)

公司財測與展望：

執行長 Dara Khosrowshahi 於財報聲明表示，儘管疫情與經濟不確定仍存在，但持續多角化努力下， Uber 營收逐漸站穩腳步。第三季總預定額較去年同期僅下降 8%，此外隨著創新腳步加速，乘車業務表現也優於第二季，外送 (Delivery) 業務未來也將拓展到日用品與藥物上。

Uber 於聲明中提到，第三季乘車總預定額季增 94%，乘車業務已較第二季復甦，不過，疫情影響仍未消弭，第三季乘車總預定額與去年相比仍減少 50%，第三季營收則年減約 53%。

此外，全球乘車業務復甦步調不一致，主要市場美國與加拿大年減 59%，是全球復原情況最緩慢的地區，而歐洲和中東的預定額恢復較穩定，與去年相比下降 36%。

不過，Uber 仍持續深化運輸能力，目前已收購 Routematch，是提供北美與澳洲多達 500 個運輸系統軟體與 SaaS 的服務商，並加強與電動車廠的合作，以及發展 Uber Green 計畫，英國的 Uber Rent 也將上線，未來有望將租車功能拓展至全球。

至於外送服務方面，受惠於疫情帶動強大的外送需求，第三季外送業務預定額較去年同期成長 1.34 倍，營收也年增 125%，全球多處呈現翻倍式成長，其中英國與加拿大年成長近 2 倍，日本與西班牙年成長更達到 3 倍。

外送業務中， Uber Eats 上活躍的合作餐廳年成長達 70% 以上，中小型餐廳的新增數量也年增 6 成以上。近期推出的日用品外送功能 9 月的預定額也達到 10 億美元，服務遍布 10 多個國家，藥物外送服務也正於美國幾個城市進行試營運。

然而，儘管第三季乘車與外送業務都逐步復甦，但 Uber 營運仍持續虧損，第三季調整後 EBITFDA 年減 7%，表現比市場預期差，其中各項業務僅乘車業務出現獲利，其他都還呈現虧損狀態。

另一方面，週三 (4 日) 加州已通過 22 號提案公投，Uber、Lyft 等外送服務免視司機為員工，其中公投案共 58% 民眾支持，Uber 不需為這些駕駛提供失業金和醫療保險等昂貴的福利，有望省下大筆成本。

據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預估，如此一來 Uber 在 2022 年的調整後的獲利中，保障駕駛相關成本的影響將由原先可能需負擔的 9100 萬美元下降至 1800 萬美元。