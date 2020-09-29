Uber上訴獲勝 將獲1年半倫敦營運牌照

英國法院週一 (28 日) 推翻倫敦交通局 (Transport for London,TfL) 對 Uberr (UBER-US) 的禁令，允許 Uber 繼續在倫敦營運，並授予其 18 個月的營運牌照，化解 Uber 在全球最大市場面臨的不確定性。

倫敦交通局 2017 年首度拒絕更新 Uber 的營運牌照，稱該公司系統出現疏失，允許未經授權的司機將照片上傳至其他司機帳戶，使其能夠違規接單上千次，對乘客安全構成威脅，去年二度拒絕 Uber 牌照申請，Uber 童年向英國地方法院提出上訴。

倫敦西敏寺 (Westminster Magistrates) 地方法院法官 Tan Ikram 28 日表示：「儘管曾經有過失，但 Uber 仍是持有倫敦私人租車服務 (private hire vehicle,PHV) 營運牌照的合適人選。」

Ikram 稱，Uber 司機照片詐欺問題方面的證據不足，且考慮到 Uber 在監管和身份審查的改善及努力，認為 Uber 不會對公共安全形成威脅，決定給予為期 18 個月的倫敦營運許可，不過 Uber 仍須遵守其中 21 項條件，包含定期向監管當局提供獨立審查報告。

對此，Uber 北歐及東歐地區總經理 Jamie Heywood 認為，法院決定是對 Uber 安全承諾的認可，該公司將持續和倫敦交通局進行建設性合作。

目前為止，倫敦為 Uber 在歐洲的最大市場，自從 2012 年在倫敦展開服務以來，該公司已在當地吸引約 350 萬個用戶和 4.5 萬名司機。

倫敦市長 Sadiq Khan 表示，儘管 Uber 已有所改善並取回營運牌照，該公司仍將面臨監管機構的嚴格審查。

Khan 說：「交通局將持續密切監控 Uber，若他們未能達到保護乘客所需的嚴格標準，當局將即刻採取行動。」