零工經濟行不行？Uber、Lyft股價大漲 市場料第22號提案將通過

共享乘車企業 Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 週一股價分別大漲 4.2% 和 7.3%，係因投資者預期加州選民周二將會表決通過第 22 號提案，使 Uber 和 Lyft 得以保持目前的業務模式。

加州法院先前根據今年 1 月生效的《AB5》頒布暫時禁令，勒令 Uber 和 Lyft 不得將公司與旗下駕駛員之間定調為承攬契約，而須視其為雇員，第 22 號提案旨在排除零工經濟受《AB5》法案的規定。

兩家公司在禁制令發布後均提起上訴，並表示此要求將顛覆公司的商業模式，不願在營運同時又匆忙變動以符合該州法規，因此均決定暫停加州的共乘業務，但在禁制令生效前的最後一刻，加州上訴法院裁定，Uber 和 Lyft 上訴期間可以照常維持營運。

然而，如果第 22 號提案未能通過，Uber 和 Lyft 表示他們將必須改變商業模式，恐須削減勞工人數並提高乘客費用。

截至 10 月中旬，為促使第 22 號提案通過所籌措的資金已達 1.9 億美元，其中大部分資金來自 Uber 和 Lyft。Uber 和 Lyft 一直透過 app 傳訊給用戶，推動選民支持第 22 號提案。

加州大學伯克利分校到 10 月下旬止的一項民意調查發現，46％選民支持第 22 號提案，42% 選民反對，12% 選民尚未決定。

MKM Partners 週一發佈一項投資者調查報告，其結果顯示，第 22 號提案支持率已從該調查 9 月時的 47% 提高到 57%。