〈美國大選膠著〉喬治亞州參議院2席未過半 須明年再選 美國會選舉留下懸念

美國大選進入最後階段，喬治亞州 2 席卻因皆無候選人得票率過半，未達該州規定，宣布明年初需將再次投票，這意味著屆時才能確定民主黨是否真能實現「藍色浪潮」，原先共和黨續掌參議院的共識可能出現新的變數。

儘管其他州參議員選舉仍在進行，但現在喬治亞州已成目光焦點，由於喬治亞州共和黨參議員 David Perdue 得票率雖領先至 49.9%，然據該州法律規定，票數需過半才能完全勝出，否則將另行補選，因此這意味著 Perdue 與民主黨的 Jon Ossoff 需待明年 1 月才能分出勝負。

除 Perdue 這個席位外，喬治亞州還有一席補選也出現一樣狀況，該席由共和黨的 Kelly Loeffler 與民主黨的 Raphael Warnock 共同角逐席位，儘管 Warnock 得票維持領先，但 2 候選人得票率都未過半，將於明年年 1 月再次投票。

對此，共和黨參議院全國委員會 (NRSC) 執行董事 Kevin McLaughlin 表示， Perdue 在這場選舉已幾乎勝出並將在明年再選中拿到共和黨席位，更強調喬治亞州的民眾對於 Ossoff 的自由主義不領情。

據美聯社數據顯示，喬治亞州參議員席位選舉中共和黨 Perdue 的投票率為 49.9%，Ossoff 則佔 47.8%，目前市場多數認為明年再選後共和黨仍能奪多下該席位，屆時共和黨將以 52 席領先民主黨的 48 席。

然而，若民主黨在明年的再選中翻盤拿下全數席位，參議院可能會出現兩黨平手的拉鋸戰，此時，若拜登為新科總統，其副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 將得以投票決定是否控制參議院，反之若川普續任，則由副總統彭斯 (Mike Pence) 決定。

過去幾十年來，喬治亞州一直是共和黨強大票倉，然而選區人口統計變化以及共和黨的「郊區問題」成為民主黨今年總統大選的戰略目標，就目前而言此策略也得到了不錯的回報。