〈美國大選膠著〉拜登領先為何概念股不漲反跌？受藍色浪潮消退拖累

儘管拜登距離美國總統大位愈來愈接近，但市場並未立即反映這一選舉走向，被視為「拜登概念股」的綠色能源、基礎建設，週三 (4 日) 表現慘淡，因為預期中的「藍色浪潮 (Blue Wave)」並未出現。

選前分析師普遍為藍色浪潮定價，總統大選中，雖然拜登正朝勝利接近，但民主黨在國會的表現卻未達水準，參議院依然膠著，眾議院的優勢還可能下降，造成即使拜登當選，上任後推行政策的能力也受質疑。

首當其衝，美股被視為最重要的兩大拜登概念股—「綠色能源」及「基礎建設」兩類股票，均遭遇重挫。

綠色能源

如果拜登獲勝，市場預計拜登政府將大力推動綠色能源，這使得 Invesco Solar ETF 從 9 月中旬至 10 月中旬上漲了約 40%。

但週三 Invesco Solar ETF 和 iShares Global Clean Energy ETF 這兩個最大的清潔能源 ETF，週三均下跌超過 2%。

以個股來看，Enphase Energy 下跌 8%，First Solar 下跌 10%，SolarEdge Technologies 下跌 5%，Renewable Energy 下跌 6%，與那斯達克股票上漲 3% 形成鮮明對比。

基礎設施

市場認為，如果拜登獲勝，Vulcan Materials、Jacobs Engineering Group 和 Caterpillar 等基礎建設公司有望受惠。但在週三的走勢中，這些股票卻在標普 500 指數中跌幅居前。

Jefferies 分析師 Philip Ng 發布報告認為，由於民主黨未能完整掌控國會，因此基礎設施大幅增長的前景正在減弱。

同公司分析師 Stephen Volkmann 表示雖然共和黨人也就基礎設施發表了支持性言論，但資金仍然是關鍵問題，特別在民主黨掌政的情況下，共和黨可能變得更加保守。

小型股

市場押注，如果拜登獲勝，中小型股有機會反彈，因為民主黨更有可能推出更強大的財政刺激措施，從而促使小型股上漲。

但在美股 3 大指數普漲的情況下，週三羅素 2000 指數僅在平盤附近掙扎，漲 0.049%。

大麻生產商

在美國，主要大麻生產商在美國上市的股票已經飆升，這是拜登獲勝的預期。大選當日合併的大麻合法化公投，得到紐澤西等州的支持，美國將有 15 州加上哥倫比亞特區的大麻娛樂化用途合法化。

FiscalNote Markets 指出，無論誰當選，美國在聯邦層面推進大麻合法化都將是大勢所趨，但是拜登當選更有利這一切。

包括 Canopy、Cronos、Aurora Cannabis 和 Tilray 等加拿大大麻生產商和分銷商，週三原本交易時間均重挫，但盤後因拜登重新拉開距離而大漲。