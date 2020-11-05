治療阿茲海默藥物有望獲FDA批准 Biogen股價飆漲40%

美國生技公司 Biogen Inc.(BIIB-US) 股價週三 (4 日) 飆升 44%，至 9 個月的高點，因美國食品藥品監督管理局 (FDA) 有可能將批准公司所研發的實驗性阿茲海默症藥物。

FDA 在週三早些時候發布的文件稱，儘管臨床試驗結果相互矛盾，但 Biogen 的實驗性藥物似乎仍然有效，這使得這種名為 aducanumab 的藥物有望獲得批准。

Biogen 曾於 2019 年 3 月停止了對這一藥物的研究，理由是藥物不起作用，但於同年 10 月又重啟研發。公司表示，對兩項試驗之一的數據進行了審查，結果表明藥物是成功的。

FDA 工作人員週三表示，在一項研究中，aducanumab 的療效「很強而且具有說服力」。評論者稱，第二項研究的成效不佳，但不代表此藥無效。

Biogen 股價週三飆漲，44% 的漲幅為自 1991 年以來最大。市場預估，如果這一藥物獲得批准，預計到 2025 年，該藥的總銷售額將達到 47 億美元。

諮詢委員會將於週五開會，討論 aducanumab 的優點。委員會將考慮 4 個問題，權衡藥物的利益和風險，並對 FDA 做出不具約束力的建議。

FDA 對 Biogen 的藥物的最終決定預計將在 3 月份做出。