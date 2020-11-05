〈美國大選膠著〉參院多數黨領袖：大選後首要任務將回歸新一輪紓困案

隨著美國總統與參、眾議院即將進入尾聲，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週三 (4 日) 表示，不論選舉最終結果如何，他首要任務就是在年底前通過新一輪經濟紓困案。

麥康奈爾已在週二晚間成功連任第七個參議員任期，將續任參議院 6 年。他週三在肯塔基的記者會上表示，下週參議院再次召開會議時，首要任務就是新一輪紓困法案協商。

此外，麥康奈爾表示，這次新法案中可能包括州和地方的援助，這部分是民主黨在新一輪協商期間其中一項堅持政策。

麥康奈爾說 ：「正如我在過去幾個月中反覆提到的，我們需要另一個救助方案。希望選舉告一段落後原先兩黨的對立能減緩，以恢復刺激法案的協商，我認為我們比需處理，而且需要在年底前處理妥當。」

針對眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 提出的 2.5 兆新紓困案，麥康奈爾認為其中有些提議與疫情紓困主題無關，應就學校狀況以及小企業的薪資保護計畫 (PPP) 等重點提供援助即可。

此前，麥康奈爾曾試圖在推出 5000 億美元的小型紓困法案，除了排除民主黨提議的聯邦對州、地方政府的財政支持，也省略民眾提供的另一輪 1200 美元支票的提議。

麥康奈爾表示，直到完全克服疫情之前，政府都必須向經濟體系提供紓困，才能解決疫情對經濟帶來的問題，因此，選後參議院兩黨更需要坐下來認真解決這個問題。

參議院選情也膠著

另一方面，目前參議院席位當中，共和黨拿下 48 席，民主黨則取得 46 席，共和黨自週二開票以來一路維持領先，其中阿拉巴馬州共和黨參議員候選人 Tommy Tuberville 自民主黨手中奪下席位，許多共和黨人也跌破專家眼鏡勝出。

不過民主黨也並非省油的燈，隨著開票進入尾聲，民主黨正吹起反攻的號角，克羅拉多州民主黨候選人 John Hickenlooper 以近 10% 差距強勢拿下席位，亞利桑那州共和黨參議員 Martha McSally 也遭民主黨的 Mark Kelly 以 5% 之差奪下席位。

此外，密西根州除了被拜登逆轉選情、超越川普支外，民主黨密西根州參議員候選人 Gary Peters 也憑藉著底特律等民主黨票倉，以僅 5 萬票之差超越原先領先的共和黨候選人 John James ，贏得連任。