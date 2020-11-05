彭博：蘋果iPhone 12面臨電源管理晶片短缺問題

彭博引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US)iPhone 12 內建一種管理手機耗電量的重要晶片最近面臨供應短缺，有可能威脅到 iPhone 12 在年底購物旺季的供應。

報導指出，目前不清楚這種供應瓶頸對 iPhone 本季供給會造成何種程度的影響，年末這三個月通常是蘋果最繁忙的一季。知情人士說，雖然雖然有短缺的情況，但供應商仍然可能優先把這種稀有的零件出貨給蘋果，而非其他排隊中的客戶。

知情人士透露，電源管理晶片短缺，主因是貿易限制以及疫情導致的供應鏈中斷。華為因為美國禁令大量囤積零組件，導致其他買主能採購的零組件變少，此外，全球電子業還沒從防疫封鎖措施的衝擊中恢復元氣，業界人士預估，供應鏈中斷問題可能持續兩季。

iPhone 12 提升拍照功能並支援 5G 上網，代表電源管理對這款新手機的重要性更甚前幾代。10 月底發布財報時，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾警告 iPhone、Mac、iPad 和某些型號的 Apple Watch 面臨零組件不足的問題，不過他並未說明是哪類零件短缺。

根據 iFixit 的拆解報告，蘋果電源管理晶片供應商不只一家，例如 iPhone 12 Pro 使用德州儀器 (TXN-US) 的零件控制相機系統的電源，也使用意法半導體 ( STMicroelectronics) 以及高通 (QCOM-US) 的類似晶片管理 5G 數據機。

iPhone 12 裡面也有蘋果自行設計電源管理晶片的零件。蘋果 2018 年以 6 億美元向 Dialog Semiconductor 收購技術和一些資產，希望打造自己的電源管理晶片。

彭博報導，蘋果美國官網顯示，iPhone 12 Pro 要到 11 月底或 12 月初才會出貨到消費者手中，iPhone 12 則無延誤。大多數 iPad 型號的交貨時間都介於 11 月中旬到月底，某些 Apple Watch 型號顯示的出貨時間則是 11 月底。

蘋果股價周三收盤上漲 4.1%，收在每股 114.95 美元。

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