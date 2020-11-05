〈美股盤後〉拜登搶下威州持續領先川普 四大指數全面收紅

週三 (4 日) 美國大選各州開票結果陸續出爐，恐慌指數 VIX 暴跌逾 20%，黃金下跌、十年期美債殖利率創 4 月以來最低。

即便最終新的白宮主人仍未確定，國會分裂可能性大增，醫療保健和科技類股帶動大盤走高，四大指數全面收紅，道瓊收漲逾 300 點，標普收漲逾 2%，那指、費半漲逾 3.5%。

截稿前，拜登已拿到 248 張選舉人票，暫時領先川普 214 票。週三拜登陸續反轉部分搖擺州選情，繼密西根州後，拜登拿下威州，拜登競選團隊表示，拜登有望在 2020 年大選中擊敗川普，當日內取得超過當選門檻的 270 張選舉人票。

同時，川普陣營要求威州重新驗票，並提出法律訴訟，要求密西根州停止計票，川普推文：「許多搖擺州領先優勢，居然一個接一個神奇般地消失了。」直疑開票結果不公，法律戰即將開打。

國會選舉部分，在緬因州取得意外勝利後，共和黨拿下 48 個參議院席位，以一席之差暫贏民主黨 (47 席)，反之，眾議院則是民主黨的天下，民主黨已搶下 203 個席位，共和黨則為 188 個席位。

參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，經濟刺激措施將成為參議院在 2020 年底之前的頭等大事。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,750 萬例，死亡數突破 121 萬例。美國累計確診超過 939 萬例，累計死亡數超過 23.2 萬。

週三 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 367.63 點，或 1.34%，收 27,847.66 點。

標普 500 指數上漲 74.28 點，或 2.20%，收 3,443.44 點。

那斯達克指數上漲 430.21 點，或 3.85%，收 11,590.78 點。

費城半導體指數上漲 81.49 點，或 3.54%，收 2,384.22 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收漲，醫療保健、通訊服務和資訊科技領漲，材料、公用事業和金融領跌。(圖片：Finviz)

可能分裂的國會前景將避免提高稅收和監管，這將對科技股有利，五大科技巨擎週三瘋漲。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 6.32%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 6.09%；臉書 (FB-US) 上漲 8.32%。

道瓊成分股多收高。聯合健康 (UNH-US) 上漲 10.33%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 7.43%；salesforce (CRM-US) 上漲 5.74%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.82%；默克 (MRK-US) 上漲 4.81%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.68%。

費半成分股勁揚。AMD (AMD-US) 上漲 6.23%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 1.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.95%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.81%。

台股 ADR 僅中華電信收低。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.91%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.96%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.29%。

焦點個股消息

週三加州公投結果出爐，Uber (UBER-US) 與 Lyft (LYFT-US) 無需將旗下司機列為正式員工，免除成本攀升威脅，兩家公司分別上漲 14.69% 和 11.28%。

選舉結果尚未出爐，加上基礎設施法案仍然懸而未決，投資者從周期性股票轉向技術股，促使開拓重工下跌 7.43%。

經濟數據

美國 10 月 ADP 新增就業 36.5 萬人，預期 73.8 萬人，前值自 74.9 萬人上調至 75.3 萬人

美國 9 月貿易帳報 - 639 億美元，預期 - 643 億美元，前值 - 671 億美元

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 56.9，前值 56.0

美國 10 月 ISM 非製造業 PMI 報 56.6，預期 57.5，前值 57.8

華爾街分析

TS Lombard 策略主管 Andrea Cicione 稱，(早盤時段) 川普連任的可能性比預期的更大，兩黨參議院席位也更加均衡，因此提高資本利得稅或立法更積極地監管資本利得稅等重大變化的可能性更小，這就是科技股表現更好的原因。

BNY Mellon Investment Management 首席策略師 Alicia Levine 表示，目前的部分情況是，科技股先前遭遇拋售潮，如今科技股強勁反彈，這推動股市上漲，預期獲利將隨著進一步刺激的前景而上升。

週三科技等成長股表現優於銀行、能源等週期性股票。Ameriprise 首席市場策略師 David Joy 稱，即使拜登入主白宮，看起來我們將面臨一個分裂的國會，因此在財政層面進行有意義變革的機會相當渺茫，而這正是目前市場所反映的定價。