〈美國大選膠著〉威州、密西根州選情逆轉 拜登將拿下白宮金鑰匙？

台北時間週三 (4 日) 晚間，民主黨候選人拜登以 238 票領先現任美國總統川普 (213 票)，目前還有 8 個州尚未開出選舉人團票，拜登在兩個關鍵搖擺州 (威州、密西根州) 逆轉選情，拜登若拿下這兩州加上內達華州，料將拿到入主白宮的金鑰匙。

此外，拜登的競選團隊週三表示，拜登有望拿下密西根州、威州和賓州，擊敗對手川普，成為白宮的新主人。

美國大選陸續開票中，現任總統川普與對手拜登得票差距陷入膠著，以下是目前選情最新情況，

密西根州 (16 張選舉人票)，目前拜登以 49.4% 對川普 49.1% 領先。密西根一名官員預計，台北時間週四上午將會出現非常清晰的結果。

威州 (10 張選舉人票)，拜登以 49.6% 比 48.9% 領先川普，預計結果很快將公佈。

內華達州 (6 張選舉人票)，拜登以 49.2% 比 48.6% 領先川普。內華達州仍在清點選舉日收到的郵寄選票。

賓州 (20 張選舉人票)，目前川普以 54.5% 對拜登 44.4% 的優勢領先，預計大多數選票將在週五之前清點完畢。

喬治亞州 (16 張選舉人票)，目前川普以 50.5% 對拜登 48.3% 領先。由於計票體育館的管線破裂，計票工作被推遲。地方官員希望台北時間週四上午前能得出結果。

北卡州 (15 張選舉人票)，川普以 50.1% 領先拜登 48.7%。該州的郵寄選票規定為，只要在選舉日之前蓋上郵戳，該選票在 11 月 12 日前都可以納入計票。

阿拉斯加 (3 張選舉人票)，川普目前以 36% 比 33%，領先拜登。

緬因州第二選區 (1 票)，緬因州第二國會選區的最終投票仍未宣布。