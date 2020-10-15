UNIQLO母公司迅銷 預估新年度獲利將創新高

日本快時尚品牌 UNIQLO(優衣庫) 及 GU 的營運母公司迅銷 (9983-JP)，週四 (15 日) 公布最新財測。該公司 2020 年度 (至 2021 年 8 月) 基於 IFRS 國際會計準則的合併純益，預估年增 83% 至 1650 億日圓。

迅銷預估，在相當於新年度後半的 2021 年 3 月之後，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情很有可能告一段落。在移動限制的緩和，以及旅行需求的支撐下，預測公司業績將會回溫並且創下獲利新高。

新年度的營收預估年增 9.5% 至 2.2 兆日圓，營業利益也將出現年增 64% 至 2450 億日圓。該項預測是在各個國家、地區的店面進行正常營業的前提下，所計算出的數字。另外在全年配息方面，則預估每股發放 480 日圓，與上年度相同。

迅銷股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

另外迅銷也在同 (15) 日公布了 2019 年度 (至 2020 年 8 月) 的合併財報，營收報年減 12.3% 至 2 兆 88 億日圓，歸屬公司股東純益報年減 44.4% 至 903 億日圓。

上年度受到新冠肺炎疫情影響，遍布全球各國的店面有長達數個月的時間無法營業，來客數出現大幅減少。也由於業績惡化，實體店面等所發生的虧損，也在帳面認列 230 億日圓的損失。