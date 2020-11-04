〈世界法說〉Q3純益季增3% 每股賺0.94元 近7季高點

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 15.27 億元，季增 3%，年增 2%，每股純益 0.94 元，近 7 季高點。前三季稅後純益 44.84 億元，年增 2.78%，每股純益 2.74 元。

世界先進第三季營收 83.44 億元，季增 1.4%，年增 17.08%，毛利率 34.02%，季增 0.86 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 22.65%，季增 1.19 個百分點，年減 2.45 個百分點；稅後純益 15.27 億元，季增 3.05%，年增 2.07%，每股純益 0.94 元。

世界先進前三季營收 244.14 億元，年增 16.53%，毛利率 32.75%，年減 3.94 個百分點，營益率 21.15%，年減 3.3 個百分點；稅後純益 44.84 億元，年增 2.78%，每股純益 2.74 元。

世界先進第三季客戶晶圓代工需求持穩，在新台幣兌一美元匯率 29.3 元假設下，營收估 80-84 億元，季減 2.7％至季增 2.1%，毛利率估 32-34%，營益率估 20-22%，第三季營收接近財測高標，雙率則符合預期。

董事長方略看好，8 吋產能供不應求，預期供給吃緊情況將延續至明年，他並認為，雖然市場對明年需求樂觀，且疫情對產業鏈的影響也開始鈍化，但大環境還有很大變數，包括疫情影響、疫苗何時出現、美中貿易摩擦等，不確定因素多，都對半導體產業景氣有潛在影響，要審慎看後市需求。