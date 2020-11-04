晶碩全年可望攀峰 矽水膠新品明年貢獻營收

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國雙 11 購物節拉貨挹注，10 月營收首度超過 4 億元大關，再創歷史新高，展望未來，晶碩受惠中國、日本需求回溫，第 4 季傳統旺季可期，全年則將攀峰，矽水膠新品明年也可望逐步貢獻營收。

法人指出，晶碩除擴大自有品牌通路外，第 4 季將迎來傳統旺季，受惠日本需求回溫、中國雙 11 購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，今年逐季成長趨勢不變，估第 4 季營收將維持高檔，站穩 10 億元大關，全年營收將突破 36 億元，同步改寫歷史紀錄，

晶碩目前產能利用率達維持逾 9 成高檔，因應客戶需求，桃園大溪擴廠計畫持續進行，預計明年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。

另一方面，晶碩持續研發矽水膠產品，今年陸續向歐盟、美國等地申請認證，預計最快明年將搭配客戶推出矽水膠新品，開始貢獻營收。

晶碩 10 月合併營收達 4.2 億元，月增 10.45%、年增 48.53%，累計今年前 10 月合併營收達 29.85 億元，年增 13.11%。