8吋晶圓代工需求旺 聯電、世界先進Q3營收寫新猷

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 與世界先進 (5347-TW) 今 (8) 日同步公告營收，受惠 8 吋晶圓代工需求暢旺，第三季、前三季營收均季增約 1%，同寫新猷，世界先進 9 月營收也改寫歷史次高紀錄。

聯電 9 月營收 145.34 億元，月減 2.1%，年增 34.25%；第三季營收 448.7 億元，季增 1.08%，年增 18.9%；前三季營收 1315.25 億元，年增 23.67%。

聯電第三季受惠宅經濟動能驅動，面板驅動 IC、電源管理 IC 等需求暢旺，加上三星、聯發科等大廠新晶片與急單湧入，營運續強。聯電估第 3 季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收也可望持穩，估毛利率約 20%。外資則預估，聯電第三季 EPS 約達 0.35-0.45 元。

中芯遭美國政府封殺，市場傳，原先向中芯投片生產網通及電源管理 IC 的高通、博通等，積極與台廠接洽，包括聯電、世界先進，均可望調漲代工價格，也傳出聯電 8 吋代工價格部分已調漲 3 成以上。

外資看好，第三季以來，大型驅動 IC、電源晶片及 RF 需求增加，8 吋晶圓吃緊狀況比預期更早，且聯電掌握 8 吋晶圓、28 奈米需求成長利多，獲利大幅提升，目標價喊至 45 元，也使聯電今日成交爆出 64 萬張天量，創下掛牌紀錄。

世界先進 9 月營收 28.5 億元，月增 7.3 %，年增 21.82%；第三季營收 83.44 億元，季增 1.4%，年增 17.08%；前三季營收 244.14 億元，年增 16.53%。

世界先進第三季客戶晶圓代工需求持穩，在新台幣兌一美元匯率 29.3 元假設下，營收估 80-84 億元，季減 2.7％至季增 2.1%，毛利率估 32-34%，營益率估 20-22%，第三季營收接近財測高標。

董事長方略看好，8 吋產能供不應求，預期供給吃緊情況將延續至明年，他並認為，雖然市場對明年需求樂觀，且疫情對產業鏈的影響也開始鈍化，但大環境還有很大變數，包括疫情影響、疫苗何時出現、美中貿易摩擦等，不確定因素多，都對半導體產業景氣有潛在影響，要審慎看後市需求。