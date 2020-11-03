精測Q3 EPS 8.75元創新高 前三季賺逾兩股本超越去年全年

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，稅後純益 2.87 億元，季增 22.9%，年增 15.8%，每股稅後純益 8.75 元，前三季稅後純益 6.99 億元，年增 52.1%，每股稅後純益 21.32 元；隨著營收規模擴大、毛利率改善，第三季每股純益首度突破 8 元創高，前三季更大賺逾兩股本，超越去年全年 19.06 元。

精測第三季營收 12.01 億元，季增 13.6%，年增 9%，毛利率 55%，季增 0.9 個百分點，年增 0.2 個百分點，稅後純益 2.87 億元，季增 22.9%，年增 15.8%，每股稅後純益 8.75 元。

精測前三季營收 31.59 億元，年增 32.8%，毛利率 54%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 6.99 億元，年增 52.1%，每股稅後純益 21.32 元。

精測指出，第三季 5G 應用已從基礎建設擴散至手機端，帶動相關晶片測試需求，也推升測試介面營收成長，其中，手機應用處理器 (AP) 占比從第二季 50.4%，提升至 56.2%，高效能運算 (HPC) 也自 1.6%，提升至 6.5%。

不過，精測新品探針卡第三季則因部分客戶驗證遞延影響，營收占比由上季度 22%，下滑至 16%，預計遞延營收將在後續季度補回。

精測今日也公布 10 月營收，由於進入傳統淡季，10 月營收 3.77 億元，月減 8.2%，年增 6.5%，累計前 10 月營收達 35.36 億元，年增 29.4%。