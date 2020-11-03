緯穎攜手Radisys打入O-RAN聯盟 布局5G商機

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今 (3) 日宣布，與 5G 軟體解決方案商 Radisys 合作，完成第二屆全球 O-RAN 聯盟 Plugfest 測試，強化布局 5G 開放網路白牌伺服器市場。

緯穎表示，將透過與 Radisys 的軟體整合，運用旗下 3U 5G 邊緣運算伺服器平台 EP100 做為 5G 無線網路中的 O-DU 和 O-CU，可望提供高可擴展性，支援 5G NR SA 和 NSA 模式，以符合 3GPP 和 O-RAN 標準，達到 5G 核心網功能。

緯穎強調，5G 時代下，行動通訊營運商和供應商加入 O-RAN 聯盟，投入開放式無線網路布局，其中，開放式無線網路將建構在開源軟體、白牌硬體上。

因應開放式無線網路，電信業者、O-RAN 聯盟和 TIP（Telecom Infrastructure Project）共同主辦第二屆全球 O-RAN Plugfest，加速產業生態鏈中，各產品測試、驗證、系統整合及互通性發展。



緯穎在本屆全球 O-RAN Plugfest 中，也參與由德國電信主持的柏林實驗室測試，緯穎表示，未來將持續積極參與 O-RAN 聯盟等開放社群。