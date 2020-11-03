策略師：人民幣想成為主要儲備貨幣 還有漫漫長路要走

儘管橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 等人主張，美元的儲備貨幣地位正受威脅，甚至點名中國人民幣的潛力。不過許多分析師仍相信，人民幣想挑戰美元，仍有漫漫長路要走—Independent Strategy 總裁兼全球策略師 David Roche 就是其中一位。

Roche 週一 (2 日) 表示，弱化美元角色是非常困難的事，歐元曾試圖這樣做，但最終在國際事務中所佔的份額，「僅控制在可憐的 18-20%」。

這位策略師表示，一種貨幣要想成為儲備貨幣，需要滿足一些「幾乎抽象的」條件，包括在金融體系中不擁有太多槓桿，以及法治權威。他補充說，人民幣距離實現這個目標，還有很長的路要走。

Roche 指出，當前存在著一種錯覺，認為人民幣可以接管國際貿易結算，但人民幣僅占國際貿易結算總額的 2%，在金融投資流中甚至更少。

他還對有關中國央行的數位貨幣將成為「魔藥」、使美元失去世界儲備貨幣地位的說法表示懷疑。為邁向無現金社會，中國央行正嘗試發行和控制數位貨幣。

Roche 認為，這種現象將會發生，但將需要「非常、非常長」的時間，中國要想在這個特定的主題上發揮作用為時尚早，美元還會掌控一段期間。

Roche 指出，成為儲備貨幣不代表什麼。他說，美國經濟在過去 20 年裡逐漸萎縮，在國際貿易中所占的比例愈來愈小，但是美元在國際貿易結算中所占比重卻在擴大，在金融儲備的比例甚至更高。