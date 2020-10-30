日本：放寬對台灣等9國的出國管制

日本外長茂木敏充週五 (30 日) 宣布，解除日本民眾前往台灣、中國、越南等共 9 個國家的出國禁令。

茂木敏充在週五 (30 日) 內閣會議結束後的記者會宣布，調降台灣、韓國、中國、越南、澳洲、紐西蘭、新加坡、泰國、汶萊共 9 個國家的出國管制層級。在 10 月 30 日下午之後，上述國家在原則上也會從日本拒絕入境的名單中移除。

先前受到疫情影響，包含台灣在內的眾多國家，都在日本外務省所公布的「感染症危險情報」當中被列入「Level 3」層級，勸告日本民眾不要前往。

而日本當局也於 10 月 30 日當天，將台灣等 9 個國家調降至「Level 2」層級，也就是希望日本民眾避免非必要的旅行。

這是日本在疫情後的首度鬆綁，不過其他國家是否接受日本旅客入境，仍取決於各國當局。但是藉由日本方面的鬆綁，也可期待對方國家採取對等待遇。

還有從 11 月 1 日起，日本與越南之間的短期商務往來也將重啟，取消入境時的 14 天隔離措施。也是繼新加坡及韓國之後，採取相同措施的第三個國家。

日本外務省的「感染症危險情報」，將世界各國分成 4 個層級。而在 10 月初的時候，全世界共有 159 個國家地區被日本當局歸類為第二嚴重的「Level 3」層級，勸告日本民眾不要前往。

日本當局也將緬甸和約旦的層級從「Level 2」調升到「Level 3」，在目前仍有 152 個國家地區，被日本當局列為「Level 3」層級。