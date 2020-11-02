美大選結果四情境模擬 台股恐受地緣政治影響

2020 年美國總統大選進入倒數計時，針對美國大選，永豐投顧模擬四項情境分析，川普勝選有利股市短多，不過，台灣成為中美角力焦點，台股難免受地緣政治影響。

永豐投顧指出，若川普當選，企業稅率維持現行標準，資金寬鬆政策依舊，短期股市朝多頭邁進，惟長線美中關係恐進一步惡化，中國在美國大選前靜觀選舉變化並無動作，一旦川普當選，不排除中國將對等回報，國際股市難免受累波濤起伏，而台灣成為角力焦點，台海上空不平靜，台股難免受地緣政治影響。

第二，若拜登當選，且民主黨拿下參眾兩院，企業加稅勢在必行，短期股市震盪，預估將下挫 2-5%，不過，由於拜登對中國政策較為溫和且不會如川普不按牌理出牌，股市短期反應過後，較易掌握。

第三，若拜登當選但民主黨未能拿下兩院，企業加稅需要國會通過，調升企業稅方案可能不會通過，股市純然反應拜登較為溫和的國際政策，不過，此情境需待明年 1 月 20 日總統交接後才可確定，股市仍存在不確定性。

第四，選舉結果出現僵局或川普耍賴不交出政權，不確定性持續延宕，永豐投顧舉例，2000 年美國大選中，小布希與高爾因得票數接近而訴諸最高法院裁決，歷經 36 日於 12 月 12 日 選舉結果才出爐，而後美股於當時的 12 月 21 日才出現重挫後的跌深反彈。