【中信投信】新興亞股震盪 台韓雙失血

新興亞股受到美國總統大選、歐美疫情再起雙重因素夾殺，上周外資大幅流出 32 億美元，台灣、南韓受傷最重，各別流出 19.3、13.8 億美元，泰國雖以 2.5 億美元位居第三，但泰國已經連續 16 周面臨外資淨流出，於新興亞股中相對不受寵。印度、印尼、菲律賓皆逆勢吸金，尤其印度連五周受外資青睞，10 月資金淨流入為新興亞股中最高，達 27 億美元。外資不捧場，新興亞股除印尼外，股市一律下修，南韓、越南、台股跌幅最深，分別高達 - 4%、-3.7%、-2.7%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近期市場交易量能縮減，氛圍略顯悲觀，台股亦跌破季、月線，但從歐盟央行近期的態度仍可瞥見一絲樂觀的理由。歐盟央行於德法宣布提高封城層級後，隔日決策會議即強烈暗示 12 月將擴大購債規模。自從疫情爆發後，金融市場表現「亦步亦趨」尾隨央行發言，歐盟央行的態度無疑為市場注入一劑強心針，而美國大選過程雖然精彩懸疑，但無論結果如何，其經濟後果都無須太過驚懼，且目前已公布財報的美企中，84% 表現超乎預期，市場長期展望仍相對正向。

周俊宏分析台股盤勢，金融股持續衰弱，電子股獲利了解賣壓出籠，相對來說，綠電族群表現強勁，尤其風電族群受惠政策支撐大出「風頭」。台灣綠電相關政策有 2025 非核家園，綠電發展仍緊鑼密鼓鋪設，加上大陸方面明年將取消風電補助，為趕搭國家補助末班車，近期湧現風電搶設潮，相關族群營運看多。除綠電外，亦長期看好汽車、IC 次領域龍頭、以及中芯封殺受惠股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數字今年低點反彈至近期高點，漲幅約兩成，上周全球投資氛圍轉趨保守，獲利賣壓順勢出籠，加上今年第九個颱風侵襲越南，投資者擔憂災情拖累經濟增長腳步，以上三箭導致越股上周明顯修正。但 10 月以來，越股仍收漲 2.24%，連續第三個月收紅。

張晨瑋認為，儘管疫情使全球多數企業陷入衰退，但根據 BIDV 證券資料，越南第三季度企業財報表現亮眼，胡志明指數已公布的 587 家企業，第三季稅後淨利錄得 13.5% 的增幅，而 29 檔的越南 30 成分股稅後淨利增幅更高達 22.8%，除凸顯越股於全球不景氣中持續逆勢突圍，且大型藍籌股表現尤其出色，彰顯越南基本面仍相對堅實。惟全球市金融市場不確定性仍高，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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