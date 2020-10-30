德國9月份零售額月減2.2% 低於市場預期

根據德國聯邦統計局在週五 (30 日) 公布的數據顯示，德國 9 月份零售額跌幅超出預期，削弱了人們對於家庭支出能推升整體經濟復甦的信心。

數據顯示，經季節調整後，德國 9 月實際零售銷售額較上個月回落 2.2%，低於前值的上升 1.8%，低於市場預期的下跌 0.6%。較去年同期則上升 6.5%，好於前值的上升 3%，符合市場預期。

報導指出，零售銷售數據弱於預期，可能表明總體產出也將令人失望。不過，與最初疫情爆發前的 2 月份相比，9 月份的零售額增長了 2.8%。

其中，家具和家用電器的需求強勁。線上零售也持續受益於疫情期間消費模式的改變，相關業績持續成長。不過，服飾和鞋類遭受了進一步的損失。

在 11 月，德國將進行部分封鎖，以遏止第二波疫情擴大，包括酒吧、餐館、電影院和體育館等都將被迫關閉，而學校和商店則在某些條件下開放。為了減輕 11 月份將為期一個月的部分封鎖所帶來的影響，德國政府正在為遭受衝擊的企業提供有針對性的財政援助，總額達 100 億歐元 (118.2 億美元)。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示，德國消費者的樂觀情緒消失，主因來自於德國新冠肺炎病例數激增，引發了市場對政府進一步擴大防疫封鎖措施的擔憂。「自今年初夏以來的樂觀情緒復甦，如今已停滯不前，消費者信心再次下滑。」Buerkl 說道。

根據 GfK 每週進行的另一項調查顯示，有四分之三的德國人將新冠肺炎疫情視為「巨大或非常大的威脅」，另外有一半以上的受調者憂心疫情對個人未來的影響。Buerkl 指出，自四月份開始這項調查以來，消費者信心從未如此黯淡。