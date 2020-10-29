三星看終端需求喜憂參半 伺服器短期恐疲軟

三星電子週四 (29 日) 公布第三季財報與展望，儘管晶圓代工、系統半導體與消費性電子產品等終端應用看法樂觀，然而，伺服器記憶體陷入庫存調整的壓力、另外手機新機效應也減弱，兩大因素恐壓抑第四季表現。

三星表示，第四季記憶體受惠新手機不斷推出，手機記憶體需求依舊強勁，不過伺服器記憶體受客戶庫存調整影響，營收表現疲弱，估 2021 年上半年手機記憶體需求仍持穩。

手機銷售方面，三星指出，第三季是新機推出蜜月期，第四季效應可能減弱、且對手推新品，以及管銷費用上升，第四季手機銷售營收可能下滑，明年將透過折疊式手機擴大產品組合，提高銷量。

系統半導體方面，三星研發採用 5 奈米製程生產的 5G 系統單晶片 (SoC) 近期將量產，未來受到 5G、高解析度感應器與顯示驅動晶片 (DDI) 需求帶動，將成 SoC 明年主要成長動能。

晶圓代工方面，受惠手機 SoC 與高效能運算 (HPC) 晶片需求拉升，第四季晶圓代工營收可望創單季新高，明年將持續多角化不同應用領域，並吸引大客戶。

面板部份，三星提到，大尺寸面板第四季因實施新技術計畫改變業務架構，但仍會持續滿足客戶需求，明年將再發展高階螢幕如量子點顯示器 (QD Display) 等技術，鞏固基礎。

此外，第四季手機顯示面板受惠主要客戶新品銷售拉升，將使手機面板營收和利潤得到改善，明年儘管市場存在不確定性，手機市場仍將逐步復甦。

網通設備的部分，第四季韓國、北美、日本等國家 5G 網路設備將持續擴張，三星強調，未來將積極吸引全球 5G 業務新訂單，並彈性反應國內外市場上 5G 商業化需求。

消費性電子產品則將進入傳統旺季，然而，三星認為，新冠肺炎二次爆發的陰霾仍存在，三星將建立非接觸銷售策略，透過加強與通路商的合作、擴大高單價產品銷售與營運優化，以在旺季中及早站穩腳步。